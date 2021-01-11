Реал теряет ключевого защитника перед матчем за Суперкубок

Уже на этой неделе начнется турнир четырех, в котором будет разыгран Суперкубок Испании. "Реал" сыграет против "Атлетика".

По данным Marca, игру пропустит Дани Карвахаль, который получил повреждение бедра на тренировке своей команды. Также не восстановился Лука Йович.

В текущем сезоне Карвахаль уже получал две травмы. Всего он успел провести 11 матчей и отдать четыре голевые передачи.