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Озил: Месси – один из лучших в истории Ла Лиги. Роналду? Криштиану был лучшим везде, где играл
То есть, турок за португальца в этом вечном споре?
Немецкий полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил в своем Твиттере сравнил двух нападающих – капитана "Барселоны" Лионеля Месси и экс-партнера по мадридскому "Реалу", страйкера туринского "Ювентуса", Криштиану Роналду.
"Месси доказал, что он один из лучших в истории чемпионата Испании, но Роналду всегда был лучшим во всех странах, где играл".
Messi has proven himself to be one of the best ever in Spain, but Ronaldo was always the best in every country he’s played in! ???? https://t.co/OfsWqNLedM— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021
Роналду и Озил вместе выступали за "королевский клуб" с 2010-го по 2013 год. Месси всю профессиональную карьеру футболиста провел в Каталонии. Напомним, сейчас Озил близок к тому, чтобы покинуть Северный Лондон.
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