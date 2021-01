Озил: Месси – один из лучших в истории Ла Лиги. Роналду? Криштиану был лучшим везде, где играл

Немецкий полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил в своем Твиттере сравнил двух нападающих – капитана "Барселоны" Лионеля Месси и экс-партнера по мадридскому "Реалу", страйкера туринского "Ювентуса", Криштиану Роналду.

Messi has proven himself to be one of the best ever in Spain, but Ronaldo was always the best in every country he’s played in! ???? https://t.co/OfsWqNLedM