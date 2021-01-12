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Озил: Месси – один из лучших в истории Ла Лиги. Роналду? Криштиану был лучшим везде, где играл

Испания
(1 голосов)

То есть, турок за португальца в этом вечном споре?

Озил: Месси – один из лучших в истории Ла Лиги. Роналду? Криштиану был лучшим везде, где играл
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Немецкий полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил в своем Твиттере сравнил двух нападающих – капитана "Барселоны" Лионеля Месси и экс-партнера по мадридскому "Реалу", страйкера туринского "Ювентуса", Криштиану Роналду.

"Месси доказал, что он один из лучших в истории чемпионата Испании, но Роналду всегда был лучшим во всех странах, где играл".

Роналду и Озил вместе выступали за "королевский клуб" с 2010-го по 2013 год. Месси всю профессиональную карьеру футболиста провел в Каталонии. Напомним, сейчас Озил близок к тому, чтобы покинуть Северный Лондон.

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В статье: Лионель Месси Месут Озил Криштиану Роналду
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Комментарии (2)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
12.01.2021 в 10:26
і цією реплікою Месут дав усім зрозуміти, хто найкращий футболіст XXI століття доречі його нещодавно нагородили цим почесним званням в Дубаї ясна річ, що свідомість фуфлостада не сприйме цього ІСТИННОГО ФАКТУ
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Skin Bastard (Кривой Рог)
12.01.2021 в 11:07
Ну, если всерьез воспринимать высказывания сАмого лояльного лавочника в истории Арсенала, то да - КР вне конкуренции. Надо обязательно еще спросить мнение Рамоса, Пепе, Марсело, сестры Роналду, да и самого Роналду! А в Дубаи, с таким ускорением, в следующем году будут вручать приз лучшему футболисту ХХII века!
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