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Атлетико – Севилья. АУДИО онлайн трансляция центрального матча тура Ла Лиги

Испания
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Атлетико – Севилья. АУДИО онлайн трансляция центрального матча тура Ла Лиги
UA-Футбол
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют перенесенный поединок 1-го тура чемпионата Испании между мадридским "Атлетико" и "Севильей".

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Лидер чемпионата принимает в родных стенах шестой коллектив первенства. Интересно, что "Гранада", которая идет на седьмой строчке в таблице, отстает от "нервионцев" на 6 зачетных пунктов, а у команды Лопетеги есть один матч в запасе. Таким образом, шестерка сильнейших в Испании относительно сформирована. Сумеет ли "Севилья" приблизиться к мадридским командам и "Барселоне"? Преподаст ли Симеоне урок Хулену? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется сегодня, во вторник, 12 января – в 22:30 по киевскому времени.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Примера Чемпионат Испании Севилья Хулен Лопетеги Ла Лига Трансляция Аудио онлайн стрим
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