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Атлетико – Севилья. АУДИО онлайн трансляция центрального матча тура Ла Лиги
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют перенесенный поединок 1-го тура чемпионата Испании между мадридским "Атлетико" и "Севильей".
Лидер чемпионата принимает в родных стенах шестой коллектив первенства. Интересно, что "Гранада", которая идет на седьмой строчке в таблице, отстает от "нервионцев" на 6 зачетных пунктов, а у команды Лопетеги есть один матч в запасе. Таким образом, шестерка сильнейших в Испании относительно сформирована. Сумеет ли "Севилья" приблизиться к мадридским командам и "Барселоне"? Преподаст ли Симеоне урок Хулену? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется сегодня, во вторник, 12 января – в 22:30 по киевскому времени.
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