Реал Сосьедад - Барселона. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании

Суперкубок Испании предусматривает два полуфинальных противостояния. В первом из них сойдутся финалист последнего Кубка Испании и вторая команда турнирной таблицы Ла Лиги. В чемпионате "Реал Сосьедад" не смог победить "Барселону", может, получится в Суперкубке?

Матч состоится 13.01.2021 в 22:00. Текстовая онлайн трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

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