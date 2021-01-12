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Реал Сосьедад - Барселона. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании

Испания
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Реал Сосьедад - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.01.2021 ⋊ Суперкубок Испании на UA-Футбол

Реал Сосьедад - Барселона. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании
UA-Футбол
Новина українською

Суперкубок Испании предусматривает два полуфинальных противостояния. В первом из них сойдутся финалист последнего Кубка Испании и вторая команда турнирной таблицы Ла Лиги. В чемпионате "Реал Сосьедад" не смог победить "Барселону", может, получится в Суперкубке?

Матч состоится 13.01.2021 в 22:00. Текстовая онлайн трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

Прямая онлайн видеотрансляция матча – видеоплатформа MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн прямой эфир поединка Суперкубка Испании "Реал Сосьедад" - "Барселона"?

  • Чехия - Sport 2 CZ / SK, DIGI GO;
  • Франция - Molotov, Free, L'Equipe;
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland;
  • Испания - Movistar +, #Vamos;
  • Турция - Tivibu Spor 1.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
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В статье: Суперкубок Испании Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Где смотреть футбол
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