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Реал Сосьедад - Барселона. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании
Реал Сосьедад - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.01.2021 ⋊ Суперкубок Испании на UA-Футбол
Суперкубок Испании предусматривает два полуфинальных противостояния. В первом из них сойдутся финалист последнего Кубка Испании и вторая команда турнирной таблицы Ла Лиги. В чемпионате "Реал Сосьедад" не смог победить "Барселону", может, получится в Суперкубке?
Матч состоится 13.01.2021 в 22:00. Текстовая онлайн трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.
Прямая онлайн видеотрансляция матча – видеоплатформа MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн прямой эфир поединка Суперкубка Испании "Реал Сосьедад" - "Барселона"?
- Чехия - Sport 2 CZ / SK, DIGI GO;
- Франция - Molotov, Free, L'Equipe;
- Польша - Eleven Sports 1 Poland;
- Испания - Movistar +, #Vamos;
- Турция - Tivibu Spor 1.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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