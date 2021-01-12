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Это'О: Фати - это тот, кто заменит Месси

Испания
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Все надежда Барселоны на молодого таланта

Это'О: Фати - это тот, кто заменит Месси
Новина українською

Бывший нападающий "Барселоны" Самюэль Это'О высоко оценил потенциал форварда каталонцев Ансу Фати. Камерунец считает, что именно 18-летний форвард станет в будущем заменой Лионелю Месси.

"Думаю, это игрок на будущее. В настоящее время он делает невероятные вещи, поэтому я думаю, что клубу необходимо подготовиться и хорошо о нем позаботиться. Это тот, кто заменит Месси", — цитирует TyC Sports Это'О.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Ла Лиги Фати сыграл 7 матчей, в которых забил 4 гола.

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В статье: Лионель Месси Самуэль Это'О Барселона Ансу Фати
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