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Это'О: Фати - это тот, кто заменит Месси
Все надежда Барселоны на молодого таланта
Бывший нападающий "Барселоны" Самюэль Это'О высоко оценил потенциал форварда каталонцев Ансу Фати. Камерунец считает, что именно 18-летний форвард станет в будущем заменой Лионелю Месси.
"Думаю, это игрок на будущее. В настоящее время он делает невероятные вещи, поэтому я думаю, что клубу необходимо подготовиться и хорошо о нем позаботиться. Это тот, кто заменит Месси", — цитирует TyC Sports Это'О.
Напомним, что в сезоне 2020/21 Ла Лиги Фати сыграл 7 матчей, в которых забил 4 гола.
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