Бывший нападающий "Барселоны" Самюэль Это'О высоко оценил потенциал форварда каталонцев Ансу Фати. Камерунец считает, что именно 18-летний форвард станет в будущем заменой Лионелю Месси.

"Думаю, это игрок на будущее. В настоящее время он делает невероятные вещи, поэтому я думаю, что клубу необходимо подготовиться и хорошо о нем позаботиться. Это тот, кто заменит Месси", — цитирует TyC Sports Это'О.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Ла Лиги Фати сыграл 7 матчей, в которых забил 4 гола.