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Когда-то стоил 60 миллионов. Реал отправит Йовича в полугодовую аренду

Испания
(1 голосов)

Форвард вернется в Германию

Когда-то стоил 60 миллионов. Реал отправит Йовича в полугодовую аренду
UA-Футбол
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Лука Йович временно покинет мадридский "Реал". Об этом сообщает ряд иностранных инсайдеров.

По их информации, он вернется в "Айнтрахт", за который играл ранее. Именно из немецкого клуба он перешел в "Реал" за 60 миллионов евро. За полтора года он забил два гола в 32-х играх.

Стоит также отметить, что Йович был предложен "МЮ", но англичане отказались от аренды. Лука проведет в "Айнтрахте" концовку сезона, после чего вернется в "Реал". Опция выкупа не прописана.

Отметим, что сейчас Йович восстанавливается после очередной травмы.

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В статье: Реал (Мадрид) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Лука Йович
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Комментарии (1)
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fabo70
12.01.2021 в 19:32
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