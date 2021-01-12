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Когда-то стоил 60 миллионов. Реал отправит Йовича в полугодовую аренду
Форвард вернется в Германию
Лука Йович временно покинет мадридский "Реал". Об этом сообщает ряд иностранных инсайдеров.
По их информации, он вернется в "Айнтрахт", за который играл ранее. Именно из немецкого клуба он перешел в "Реал" за 60 миллионов евро. За полтора года он забил два гола в 32-х играх.
Стоит также отметить, что Йович был предложен "МЮ", но англичане отказались от аренды. Лука проведет в "Айнтрахте" концовку сезона, после чего вернется в "Реал". Опция выкупа не прописана.
Luka Jovic is set to come back to Eintracht Frankfurt from Real Madrid on loan until the end of the season, as per @jfelixdiaz! He’s been offered also to Manchester United months ago but they turned down the chance. Luka is now ‘excited’ for the comeback. ⚪️ #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2021
Отметим, что сейчас Йович восстанавливается после очередной травмы.
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