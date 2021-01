Когда-то стоил 60 миллионов. Реал отправит Йовича в полугодовую аренду

Лука Йович временно покинет мадридский "Реал". Об этом сообщает ряд иностранных инсайдеров.

По их информации, он вернется в "Айнтрахт", за который играл ранее. Именно из немецкого клуба он перешел в "Реал" за 60 миллионов евро. За полтора года он забил два гола в 32-х играх.

Стоит также отметить, что Йович был предложен "МЮ", но англичане отказались от аренды. Лука проведет в "Айнтрахте" концовку сезона, после чего вернется в "Реал". Опция выкупа не прописана.

