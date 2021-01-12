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Пачета возглавил последнюю команду испанской Ла Лиги

Испания
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Спасет команду со дна?

Пачета возглавил последнюю команду испанской Ла Лиги
UA-Футбол
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Аутсайдер Ла Лиги "Уэска" сменил главного тренера.

По данным пресс-службы клуба, новым рулевым команды стал Хосе Рохо Мартин, более известен в Испании как Пачета. Ранее он выводил "Эльче" в элитный испанский дивизион.

Пачета в Испании известен также тем, что в свое время играл за "Овьедо" и "Эспаньол", за которые отыграл 185 матчей.

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В статье: Уэска Хосе Рохо Мартин
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