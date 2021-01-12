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Пачета возглавил последнюю команду испанской Ла Лиги
Спасет команду со дна?
Аутсайдер Ла Лиги "Уэска" сменил главного тренера.
По данным пресс-службы клуба, новым рулевым команды стал Хосе Рохо Мартин, более известен в Испании как Пачета. Ранее он выводил "Эльче" в элитный испанский дивизион.
OFICIAL | José Rojo Martín 'Pacheta', nuevo entrenador de la SD Huesca.— SD Huesca (@SDHuesca) January 12, 2021
¡Bienvenido y mucha suerte!
????????????#PachetaNoRebla
Пачета в Испании известен также тем, что в свое время играл за "Овьедо" и "Эспаньол", за которые отыграл 185 матчей.
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