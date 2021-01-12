Пачета возглавил последнюю команду испанской Ла Лиги

Аутсайдер Ла Лиги "Уэска" сменил главного тренера.

По данным пресс-службы клуба, новым рулевым команды стал Хосе Рохо Мартин, более известен в Испании как Пачета. Ранее он выводил "Эльче" в элитный испанский дивизион.

OFICIAL | José Rojo Martín 'Pacheta', nuevo entrenador de la SD Huesca.



¡Bienvenido y mucha suerte!



????????????#PachetaNoRebla — SD Huesca (@SDHuesca) January 12, 2021

Пачета в Испании известен также тем, что в свое время играл за "Овьедо" и "Эспаньол", за которые отыграл 185 матчей.