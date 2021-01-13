Обеспечивая отрыв. Атлетико - Севилья 2:0. Обзор матча и видео голов

Ничего выдающегося "Атлетико" не показал, но "Севилья" продемонстрировала еще меньше. Это был классический для стиля "матрасников" поединок, когда пришлось ждать, немного потерпеть и демонстрировать высокий уровень реализации.

Победа, добытая благодаря голам Корреа и Сауля, укрепила "Атлетико" на первом месте турнирной таблицы. Теперь преимущество над "Реалом" – четыре очка и два матча в запасе.

Смотрите, как это было, в видеообзоре перенесенного поединка 1-го тура Ла Лиги "Атлетико" - "Севилья".

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Севилья" 2:0

Голы: Анхель Корреа 17, Сауль Ньигес 76