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Обеспечивая отрыв. Атлетико - Севилья 2:0. Обзор матча и видео голов
Атлетико - Севилья ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.01.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
Ничего выдающегося "Атлетико" не показал, но "Севилья" продемонстрировала еще меньше. Это был классический для стиля "матрасников" поединок, когда пришлось ждать, немного потерпеть и демонстрировать высокий уровень реализации.
Победа, добытая благодаря голам Корреа и Сауля, укрепила "Атлетико" на первом месте турнирной таблицы. Теперь преимущество над "Реалом" – четыре очка и два матча в запасе.
Смотрите, как это было, в видеообзоре перенесенного поединка 1-го тура Ла Лиги "Атлетико" - "Севилья".
Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Севилья" 2:0
Голы: Анхель Корреа 17, Сауль Ньигес 76
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