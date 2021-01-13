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Обеспечивая отрыв. Атлетико - Севилья 2:0. Обзор матча и видео голов

Испания
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Атлетико - Севилья ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.01.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Обеспечивая отрыв. Атлетико - Севилья 2:0. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

Ничего выдающегося "Атлетико" не показал, но "Севилья" продемонстрировала еще меньше. Это был классический для стиля "матрасников" поединок, когда пришлось ждать, немного потерпеть и демонстрировать высокий уровень реализации.

Победа, добытая благодаря голам Корреа и Сауля, укрепила "Атлетико" на первом месте турнирной таблицы. Теперь преимущество над "Реалом" – четыре очка и два матча в запасе.

Смотрите, как это было, в видеообзоре перенесенного поединка 1-го тура Ла Лиги "Атлетико" - "Севилья".

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Севилья" 2:0
Голы: Анхель Корреа 17, Сауль Ньигес 76

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В статье: Атлетико (Мадрид) Чемпионат Испании Севилья (Испания)
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