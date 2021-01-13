Запасные футболисты Атлетико нашли интересный способ согреться при минусовой температуре

Вчера, 12 января, в рамках перенесенного матча 1-го тура Ла Лиги встречались мадридский "Атлетико" и "Севилья". Матч завершился победой "матрасников" со счетом 2:0.

Температура в Мадриде упала до минусовой, что довольно-таки редко случается в испанской столице. Большинство игроков были одеты в максимальное количество слоев одежды - от перчаток до термобелья. Резервистам предоставили велотренажеры и обогреватели.

???????????? Joao Félix, otra forma de calentamiento. Hace tanto frío en el Wanda... #AtletiSevillaFC pic.twitter.com/z6TtVKi41k — MARCA (@marca) January 12, 2021

Напомним, что "Атлетико" продолжает лидировать в Ла Лиге, набрав 41 очко после 16 матчей. На втором месте идет "Реал" с 37 баллами. "Барселона" с 34 очками отстает на 7 очков. Следующий матч команда Диего Симеоне сыграет на выезде, 21 января, с "Эйбаром".