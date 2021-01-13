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Реал - Атлетик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании
Реал - Атлетик: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.01.2021 ⋊ Суперкубок Испании на UA-Футбол
Во втором полуфинале Суперкубка Испании сойдутся чемпион страны и второй финалист Кубка Испании (не разыгранного). В текущем чемпионате мадридцы и баски уже встречались и "Реал" одержал довольно уверенную победу. Но тогда "Атлетик" возглавлял не Марселино Тораль.
Матч состоится 14.01.2021 в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция матча - видеосервис MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн матч Суперкубка Испании "Реал" - "Атлетик"?
- Чехия - DIGI GO, Sport 2 CZ / SK;
- Польша - Eleven Sports 1 Poland;
- Словакия - Sport 2 CZ / SK, DIGI GO;
- Испания - #Vamos, Movistar +.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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