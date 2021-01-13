Реал - Атлетик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании

Во втором полуфинале Суперкубка Испании сойдутся чемпион страны и второй финалист Кубка Испании (не разыгранного). В текущем чемпионате мадридцы и баски уже встречались и "Реал" одержал довольно уверенную победу. Но тогда "Атлетик" возглавлял не Марселино Тораль.

Матч состоится 14.01.2021 в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция матча - видеосервис MEGOGO.

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