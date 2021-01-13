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AS: Пари Сен-Жермен готов расстаться с лидером, чтобы Неймар воссоединился с Месси

Испания
(1 голосов)

Почеттино готов организовать революцию?

AS: Пари Сен-Жермен готов расстаться с лидером, чтобы Неймар воссоединился с Месси
Новина українською

По информации испанского издания AS, владельцы "Пари Сен-Жермен" все еще настроены на осуществление переезда Лионеля Месси в столицу Франции.

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Однако для реализации плана боссам парижан необходимо будет продать кого-нибудь из лидеров коллектива. Главные кандидаты – Неймар и Мбаппе.

Учитывая тот факт, что бразилец желает воссоединиться с Лионелем, то покинуть Париж может именно Килиан. Как сообщает источник, у Серхио Рамоса также есть шанс быть включенным в сделку. Переезд испанца в Лигу 1 способен облегчить для "Реала" трансфер Мбаппе.

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В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Неймар Барселона Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
AS

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Комментарии (2)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
13.01.2021 в 12:56
шейхи почесали бороду а даваай Мессі в ПСЖ гулять - так гулять по великому, з допінгованими та розгульними пенсіонерами в команді...
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Alex7Chapman (Кропивницький)
13.01.2021 в 12:53
давайте давайте робіть усе, задовольняйте усі забаганки ЛеоМессі аргентинець без бразильця жити просто не може... компашка
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