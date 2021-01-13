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AS: Пари Сен-Жермен готов расстаться с лидером, чтобы Неймар воссоединился с Месси
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По информации испанского издания AS, владельцы "Пари Сен-Жермен" все еще настроены на осуществление переезда Лионеля Месси в столицу Франции.
Однако для реализации плана боссам парижан необходимо будет продать кого-нибудь из лидеров коллектива. Главные кандидаты – Неймар и Мбаппе.
Учитывая тот факт, что бразилец желает воссоединиться с Лионелем, то покинуть Париж может именно Килиан. Как сообщает источник, у Серхио Рамоса также есть шанс быть включенным в сделку. Переезд испанца в Лигу 1 способен облегчить для "Реала" трансфер Мбаппе.
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