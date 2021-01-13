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Реал Сосьедад - Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча Суперкубка Испании
Первый полуфинал
В этом году Суперкубок Испании будет разыгран между четырьмя клубами - "Реалом", "Барселоной", "Атлетиком" и "Реалом Сосьедад".
В первой полуфинальной паре между собой сыграют "Реал Сосьедад" и "Барселона". Журналисты UA-Футбол Александр Рыженко и Георгий Грошев прокомментируют данный поединок.
АУДИО трансляция поединка начнется 13 января – в 21:55 по киевскому времени.
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