Реал Сосьедад - Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча Суперкубка Испании

В этом году Суперкубок Испании будет разыгран между четырьмя клубами - "Реалом", "Барселоной", "Атлетиком" и "Реалом Сосьедад".

В первой полуфинальной паре между собой сыграют "Реал Сосьедад" и "Барселона". Журналисты UA-Футбол Александр Рыженко и Георгий Грошев прокомментируют данный поединок.

АУДИО трансляция поединка начнется 13 января – в 21:55 по киевскому времени.