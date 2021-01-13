Лопетеги: У Атлетико есть одна вещь, которая делает их лучшими в мире

В рамках перенесенного 1-го тура Ла Лиги, 12 января, мадридский "Атлетико" встречались с "Севильей". Матч завершился победой "матрассников" (2:0). Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги прокомментировал поражение своей команды

"Логически нас оценить можно отрицательно, потому что мы проиграли. Мы хотели победить. Я думаю, что мы показали хорошую игру, но у "Атлетико" есть одна вещь, которая делает их лучшими в мире, а именно то, то что они очень хорошо управляют на своих позициях. У нас было больше шансов, чем у них, но мы не преуспели, а они смогли. Очень сложно, когда они начинают идти в атаку. Мы хорошо начали второй тайм, и у нас были шансы, но мы ими не воспользовались. Мы расстроены, так как ребята заслужили большего, - цитирует слова Лопетеги Marca.

"Нам не хватило эффективности. Мне грустно за усилия игроков и их игру против такой команды. Я хочу поздравить своих футболистов, потому что они приложили огромные усилия. Они ("Атлетико") пробили три раза и забили два гола, а мы пробили 13 или 14 раз", - добавил он.

Напомним, что "Севилья" продлила контракт с текущем тренером до 2024 года. 54-летний наставник возглавляет испанскую команду с лета 2019 года. В прошлом сезоне тренер привел команду к победе в Лиге Европы. В текущем сезоне Ла Лиги в турнирной таблице "Севилья" находится на 6-ом месте, имея равное очко с "Реал Сосьедад" (30), отставая от лидирующего "Атлетико Мадрид" на 11 баллов.