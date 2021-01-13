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Реал - Атлетик. АУДИО онлайн трансляция матча Суперкубка Испании

Испания
(1 голосов)

Второй полуфинал

Реал - Атлетик. АУДИО онлайн трансляция матча Суперкубка Испании
UA-Футбол
Новина українською

Суперкубок Испании, как и за год этого, будет разыгран между четырьмя командами. На этот раз за трофей поборются "Реал", "Барселона", "Атлетик" и "Реал Сосьедад".

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Одна из двух путевок в финал будет разыграна в Мадриде. Местный "Реал", действующий обладатель трофея, примет на своем поле "Атлетик" из Бильбао. Журналисты UA-Футбол Сергей Швец и Тарас Вархоляк прокомментируют данный поединок.

АУДИО трансляция поединка начнется 14 января – в 21:55 по киевскому времени.

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В статье: Суперкубок Испании Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид) Аудио
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