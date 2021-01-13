Реал - Атлетик. АУДИО онлайн трансляция матча Суперкубка Испании

Суперкубок Испании, как и за год этого, будет разыгран между четырьмя командами. На этот раз за трофей поборются "Реал", "Барселона", "Атлетик" и "Реал Сосьедад".

Одна из двух путевок в финал будет разыграна в Мадриде. Местный "Реал", действующий обладатель трофея, примет на своем поле "Атлетик" из Бильбао. Журналисты UA-Футбол Сергей Швец и Тарас Вархоляк прокомментируют данный поединок.

АУДИО трансляция поединка начнется 14 января – в 21:55 по киевскому времени.