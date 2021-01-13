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Симеоне признался, что не потерял мотивацию работать с Атлетико

Испания
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У него такой же настрой, какой был и раньше

Симеоне признался, что не потерял мотивацию работать с Атлетико
Новина українською

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после победы в матче перенесенного 1-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (2:0) отметил, что у него полно мотивации работать с командой.

"Мы ежедневно работаем над собственным прогрессом, внесены изменения в структуру игры. Я тренирую с таким же энтузиазмом, как и в первый день, когда сел в самолет с мыслями о том, что хочу сделать "Атлетико" лучшей командой в Европе", - цитирует слова тренера AS.

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Напомним, что Диего Симеоне был признан лучшим тренером десятилетия (2011-2020) по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В текущем сезоне Ла Лиги в турнирной таблице мадридский "Атлетико" лидирует с 41 баллом.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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Источник:
AS

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