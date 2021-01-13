Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Симеоне признался, что не потерял мотивацию работать с Атлетико
У него такой же настрой, какой был и раньше
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после победы в матче перенесенного 1-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (2:0) отметил, что у него полно мотивации работать с командой.
"Мы ежедневно работаем над собственным прогрессом, внесены изменения в структуру игры. Я тренирую с таким же энтузиазмом, как и в первый день, когда сел в самолет с мыслями о том, что хочу сделать "Атлетико" лучшей командой в Европе", - цитирует слова тренера AS.
Напомним, что Диего Симеоне был признан лучшим тренером десятилетия (2011-2020) по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В текущем сезоне Ла Лиги в турнирной таблице мадридский "Атлетико" лидирует с 41 баллом.
Популярное сейчас
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- Первый биатлон в 2021-м. Где смотреть гонки этапа Кубка мира в Оберхофе?
- Атлетико наращивает отрыв. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Когда залетает почти все, и Месси в ударе. Гранада - Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча
- Невероятная Джорджина веселится на пляже в ОАЭ пока Роналду забивает за Юве. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
Новости по теме
- 10:32 Зарубежные Симеоне – лучший тренер десятилетия по версии IFFHS, Месси – лучший плеймейкер
- 09:52 Зарубежные Запасные футболисты Атлетико нашли интересный способ согреться при минусовой температуре
- 12:29 Зарубежные (Анти) Герой футбольного дня. Диего Симеоне
- 21:54 Зарубежные Кубок Испании. Атлетико вылетает в 1/32-й финала