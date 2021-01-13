Mundo Deportivo: Месси отсутствовал на утренней тренировке Барселоны

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси не тренировался вместе со своими партнерами в общей группе "сине-гранатовых" сегодня утром, 13 января. Напомним, сегодня вечером, в 22:00 по киевскому времени, "Барса" сыграет в полуфинале Суперкубка Испании с "Сосьедадом".

Также на занятии отсутствовал Рональд Араухо. Вечером 12 января уругваец работал по индивидуальной программе, как и Дембеле с Умтити.

Отметим, что Месси был на вчерашней тренировке. Пока никаких объяснений от пресс-службы "Барселоны" не поступало.