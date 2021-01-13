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Mundo Deportivo: Месси отсутствовал на утренней тренировке Барселоны
И еще один игрок команды тоже
Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси не тренировался вместе со своими партнерами в общей группе "сине-гранатовых" сегодня утром, 13 января. Напомним, сегодня вечером, в 22:00 по киевскому времени, "Барса" сыграет в полуфинале Суперкубка Испании с "Сосьедадом".
Также на занятии отсутствовал Рональд Араухо. Вечером 12 января уругваец работал по индивидуальной программе, как и Дембеле с Умтити.
Отметим, что Месси был на вчерашней тренировке. Пока никаких объяснений от пресс-службы "Барселоны" не поступало.
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Источник:MD
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Комментарии (2)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
13.01.2021 в 14:31
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Alex7Chapman (Кропивницький)
13.01.2021 в 14:25
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