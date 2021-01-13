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Mundo Deportivo: Месси отсутствовал на утренней тренировке Барселоны

Испания
(1 голосов)

И еще один игрок команды тоже

Mundo Deportivo: Месси отсутствовал на утренней тренировке Барселоны
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Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси не тренировался вместе со своими партнерами в общей группе "сине-гранатовых" сегодня утром, 13 января. Напомним, сегодня вечером, в 22:00 по киевскому времени, "Барса" сыграет в полуфинале Суперкубка Испании с "Сосьедадом".

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Также на занятии отсутствовал Рональд Араухо. Вечером 12 января уругваец работал по индивидуальной программе, как и Дембеле с Умтити.

Отметим, что Месси был на вчерашней тренировке. Пока никаких объяснений от пресс-службы "Барселоны" не поступало.

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В статье: Лионель Месси Барселона Рональд Араухо
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Комментарии (2)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
13.01.2021 в 14:31
Аналітик з Шепетівки зазначає, що ЛеоМессі після побиття рекорду Пеле а й особливо після нещодавнього "титулування" від усіх пробарселонських ЗМІ, вважає за недоцільне щодня, як звичайному пересічному футболістові тренуватися з командою... такий "талант" негідний звичайних командних тренуваннь агов, шейхи, несіть сюди Неймара, аргентинський пуп жадає...
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Alex7Chapman (Кропивницький)
13.01.2021 в 14:25
такого не може бути тільки не Мессі - шепетівський олень і фуфлостадо не дадуть збрехати... то інший аргентинець розгульний
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