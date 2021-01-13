Зидан уже полгода конфликтует с форвардом Реала - AS

Испанская газета AS узнала, что резкое сокращение игровых минут у Винисиуса Жуниора в "Реале" имеет под собой весьма скандальную почву.

Бразилец поругался с Зинедином Зиданом еще в августе, во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Узнав, что тренер не включил его в основной состав, Винисиус психанул и разговаривал по телефону, сидя на скамейке во время игры.

После того эпизода Зидан стал иначе смотреть на 20-летнего вингера и меньше на него полагаться. В текущем сезоне на счету Винисиуса 2 гола в 15 матчах Примеры, при этом в основе "Сливочных" он выходил лишь 8 раз.

Ранее СМИ писали, что "Реал" может отдать недисциплинированного игрока в аренду в "Арсенал".