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Лео Месси не попал в заявку Барселоны на матч Суперкубка

Испания
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Сегодня без аргентинца

Лео Месси не попал в заявку Барселоны на матч Суперкубка
UA-Футбол
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В рамках первого полуфинального матча Суперкубка Испании, "Барселона" отправится на выезд к "Реалу Сосьедад". Стал известен стартовый состав команды Кумана.

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Не сыграет Лео Месси из-за минимального повреждения. Его возвращения ожидается уже в следующем матче. А вот Рональд Араухо, получивший не так давно травму, оказался в старте.

UA-Футбол проведет аудо трансляцию матча.

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В статье: Лионель Месси Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона
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