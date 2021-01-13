Лео Месси не попал в заявку Барселоны на матч Суперкубка

В рамках первого полуфинального матча Суперкубка Испании, "Барселона" отправится на выезд к "Реалу Сосьедад". Стал известен стартовый состав команды Кумана.

Не сыграет Лео Месси из-за минимального повреждения. Его возвращения ожидается уже в следующем матче. А вот Рональд Араухо, получивший не так давно травму, оказался в старте.

UA-Футбол проведет аудо трансляцию матча.