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Лео Месси не попал в заявку Барселоны на матч Суперкубка
Сегодня без аргентинца
В рамках первого полуфинального матча Суперкубка Испании, "Барселона" отправится на выезд к "Реалу Сосьедад". Стал известен стартовый состав команды Кумана.
Не сыграет Лео Месси из-за минимального повреждения. Его возвращения ожидается уже в следующем матче. А вот Рональд Араухо, получивший не так давно травму, оказался в старте.
???? XI— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 13, 2021
???? #SupercopaBarça
???? Som-hi, Culers! pic.twitter.com/vPrD4a5mJD
UA-Футбол проведет аудо трансляцию матча.
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