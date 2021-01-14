Суперкубок Испании. Реал Сосьедад - Барселона 1:1; пен.: 2:3. Максимально усложненный маршрут

Лионель Месси не попал в заявку отчетного матча, но это не значит, что "Барса" готова была играть спустя рукава. Футболисты "блаугранас" двигались по полю весьма живо, Рональд Куман традиционно волновался в технической зоне, а скамейка запасных после гола Де Йонга (забегая вперед) взорвалась овациями. Все признаки реальной озабоченности.

Действительно, если уж пришлось выйти на поле – то нет смысла валять дурака. "Реал Сосьедад" начал, как и соперник, торопливо. Создал первый момент усилиями Исака. Затем усилил натиск моментом Порту. А завершил стартовый штурм ударом Ле Нормана. Тренер "Реал Сосьедада" может сожалеть по поводу низкой результативности.

Позже Исак еще раз подчеркнул преимущество басков в количестве голевых моментов. Но "Барса" не была загнана в тупик. Первым затишье нарушил Лангле, после чего посыпались удары от Брайтвайта, Гризманна и Дембеле. Можно сказать, что тайм проходил в равной борьбе, однако "блаугранас" ушли на шаг вперед благодаря умению развивать комбинации на небольшом участке поля. Брайтвайт выполнил разрезную передачу на Гризманна, тот от линии ворот подал на Де Йонга, а Френки, немного опережая мяча, сумел выгнуть спину и пробить головой – 1:0.

Ничего принципиально в матче не поменялось после гола. Исак упустил очередной шанс, хотя ругать себя не должен – тер Штеген сыграл хорошо. "Барсу" устраивал такой ход матча. Сполна.

Однако в начале второго тайма план Кумана рухнул. "Блаугранас" организовали атаку, которую баски легко отразили и пошли в свое наступление. Оярсабаль с левого фланга выполнил подачу и попал мячом в руку Френки Де Йонга. Поскольку было это в штрафной и наблюдалось движение руки к мячу, арбитр вынужден был назначить пенальти. Оярсабаль приговор исполнил четко.

Останавливаться на достигнутом баски не планировали. Наблюдалось желание "Реал Сосьедада" и дальше идти вперед, но инициативой завладел соперник. Удары Де Йонга, Гризманна и Дембеле кричали о желании каталонцев выиграть этот матч в основное время.

Подопечные Иманоля, в свою очередь, вперед уже шли с осторожностью, поняв, что можно нарваться на контрответ ... Было опасение за тылы, да и силы постепенно оставляли команду. Не рисковали, потому моментов на финишной прямой основного времени было мало. Как и у "Барсы". Разве что удар Педри бросается в глаза своим коварством – Ремиро вытащил из-под перекладины.

В дополнительное время игра была равной и очень сумбурной. Каждая из команд потеряла стройность. В такой ситуации можно было бы пользоваться разрывами между линиями, но для этого нужна комбинационная игра. Однако моменты, в свою очередь, возникали только в результате удачных индивидуальных действий.

Тер Штеген со сверхусилиями вытащил мяч из-под перекладины после выстрела Сальдуа, а "Барса" ответила усилиями Дембеле. Хотя усилий как раз и не хватило – из выгодной позиции француз слабо пробил в руки голкиперу.

Последняя вспышка в течение игрового времени пришлась на середину второго дополнительного тайма. "Барса" заработала право на штрафной, в ходе которого в игре на добивании успеха едва не достиг Гризманн. Удивительно, но "Реал Сосьедад" повторил тот же трюк: тоже сумбур, тоже попытки затолкать мяч в ворота с близкого расстояния, тоже преградой стал голкипер. Когда Оярсабаль промчался флангом, но пробил неудачно, хозяйничала уже усталость. А судьбу путевки в финал могла определить только серия пенальти – сомнения в этом отпали, когда Янузай "зарядил" в штангу со штрафного сквозь пальцы тер Штегена.

Там, - в серии пенальти, - тоже разыгралась своя мини-драма. "Реал Сосьедад" не реализовал три первых удара, но Гризманн, получив возможность поставить точку, сдуру ударил выше. Поэтому завершать пришлось Рики Пучу – и он сделал это великолепно. 2:3.

"Барса" в финале. Но прошла туда по максимально осложненному маршруту.

Суперкубок Испании. Полуфинал

Кордоба. "Нуэво Аркангел"

Арбитр в поле – Хосе Мунуэра Монтеро

"Реал Сосьедад" – "Барселона" 1:1; пен.: 2:3

Голы: Оярсабаль 51 (пен.) – Де Йонг 39

Серия пенальти: Баутиста (-) (вратарь), Оярсабаль (-) (вратарь), Жозе (-) (штанга), Мерино (+), Янузай (+) - Де Йог (-) (штанга), Дембеле (+), Пьянич (+), Гризманн (-) (выше), Пуч (+)

"Реал Сосьедад": Ремиро — Горосабель (Сальдуа 90, Баутиста 120), Субельдия, Ле Норман, Монреаль — Мерино, Гевара (Субименди 106), Гуриди (Барренечеа 81) — Порту (Яузай 103), Исак (Жозе 90), Оярсабаль

"Барселона": тер Штеген – Мингеса (Фирпо 114), Ленгле, Араухо, Альба — Педри, Бускетс (Путч 90), Де Йонг (Пьянич 90)– Гризманн, Брейтвейт (Тринкао 78), Дембеле

Предупреждения: Ле Норман 58 – Дембеле 54, Мингеса 97