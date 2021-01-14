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Куман: Серия пенальти? Я спросил у ребят, кто будет бить пятым. Пуч сказал, что сделает это

Испания
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И не зря

Куман: Серия пенальти? Я спросил у ребят, кто будет бить пятым. Пуч сказал, что сделает это
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Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал выход своей команды в финал Суперкубка Испании. Вчера "сине-гранатовые" обыграли "Сосьедад" (1:1, 3:2 по пенальти). Цитирует голландца издание Marca.

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"Обе команды играли крайне интенсивно, "Сосьедад" – непростой оппонент с высоким поставленным прессингом. К счастью, через 20 минут после неудачного дебюта мы выровняли игру".

"Гол Де Йонга? Я много раз говорил, что хавбеки должны врываться в штрафную площадку. Френки прогрессирует. В моем списке было четыре пенальтиста. Я спросил у ребят, кто будет бить пятым. Пуч сказал: "Я сделаю это". Рики исполнил 11-метровый очень хорошо".

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В статье: Суперкубок Испании Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Рональд Куман Барселона Реал Сосьедад Френки де Йонг Рики Пуч
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Источник:
Marca

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