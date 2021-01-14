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"Придется подождать". Куман – об участии Месси в финале Суперкубка Испании

Испания
(1 голосов)

Рональд высказался на важную тему

"Придется подождать". Куман – об участии Месси в финале Суперкубка Испании
Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман не уверен, что капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси сможет принять участие в финале Суперкубка Испании. Цитирует голландца издание AS.

"Месси? Нам придется подождать, чтобы понять, сможет ли он выйти на поле. Я надеюсь на это".

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Напомним, предположительно аргентинский исполнитель пропустил полуфинальную встречу Суперкубка Испании с "Сосьедадом" (1:1, 3:2 по пенальти) из-за небольшого повреждения. Сегодня станет известно, с кем "Барселона" сыграет в финале, матч между "Реалом" и "Атлетиком" состоится сегодня.

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В статье: Лионель Месси Суперкубок Испании Барселона
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Источник:
Football Espana

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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
14.01.2021 в 14:08
Куман нагнетает?
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