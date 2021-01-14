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Атлетик - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании

Испания
(1 голосов)

Атлетик - Реал: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 14.01.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Атлетик - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании
UA-Футбол
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Во втором полуфинале Суперкубка Испании сойдутся чемпион страны и второй финалист Кубка Испании (не разыгранного). В текущем чемпионате мадридцы и баски уже встречались и "Реал" одержал довольно уверенную победу. Но тогда "Атлетик" возглавлял не Марселино Тораль.

Матч состоится 14.01.2021 в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция матча - видеосервис MEGOGO. Смотрим.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц

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В статье: Суперкубок Испании Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид)
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