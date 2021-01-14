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Официально: Реал вернул 60-миллионного Йовича в Айнтрахт

Испания
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В аренду до конца сезона

Официально: Реал вернул 60-миллионного Йовича в Айнтрахт
Новина українською

"Айнтрахт" арендовал у "Реала" 23-летнего сербского форварда Луку Йовича, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Опция выкупа, судя по всему, не предусмотрена. В своей новой-старой команде Лука получил футболку с номером 9.

Отметим, что именно в "Айнтрахте" Йович и заработал себе имя, откуда в 2019 и отправился в "Реал". Тогда это трансфер стоил 60 млн евро.

Впрочем, в составе мадридцев нападающий закрепиться не сумел и за полтора года забил два гола в 32-х играх.

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В статье: Реал (Мадрид) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Лука Йович
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