СМИ: Месси будет готов к финальному матчу за Суперкубок Испании

Каталонская "Барселона" вчера сумел обыграть "Реал Сосьедад" и выйти в финал Суперкубка Испании. Сделали они это без Месси.

По данным El Chiringuito, в воскресенье лидер каталонцев будет на месте. Он сможет сыграть и Куман, вероятно, выпустит его в старте.

Второй финалист Суперкубка станет известен сегодня - "Реал" сыграет против "Атлетика".