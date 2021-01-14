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СМИ: Месси будет готов к финальному матчу за Суперкубок Испании
Хорошие новости для Кумана
Каталонская "Барселона" вчера сумел обыграть "Реал Сосьедад" и выйти в финал Суперкубка Испании. Сделали они это без Месси.
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По данным El Chiringuito, в воскресенье лидер каталонцев будет на месте. Он сможет сыграть и Куман, вероятно, выпустит его в старте.
???? @10JoseAlvarez, en #JUGONES:— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 14, 2021
✅ “MESSI JUGARÁ LA FINAL de
la SUPERCOPA. Estará disponible”. pic.twitter.com/DDAM7rMjTw
Второй финалист Суперкубка станет известен сегодня - "Реал" сыграет против "Атлетика".
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