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СМИ: Месси будет готов к финальному матчу за Суперкубок Испании

Испания
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Хорошие новости для Кумана

СМИ: Месси будет готов к финальному матчу за Суперкубок Испании
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Каталонская "Барселона" вчера сумел обыграть "Реал Сосьедад" и выйти в финал Суперкубка Испании. Сделали они это без Месси.

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По данным El Chiringuito, в воскресенье лидер каталонцев будет на месте. Он сможет сыграть и Куман, вероятно, выпустит его в старте.

Второй финалист Суперкубка станет известен сегодня - "Реал" сыграет против "Атлетика".

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В статье: Лионель Месси Барселона
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