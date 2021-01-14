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Бербатов: Если Реал захочет - Алаба будет играть за них
Вполне логично
Экс-игрок "Тоттенхэма" и "МЮ" Димитар Бербатов уверен, что у Давида Алабы есть все шансы перейти в "Реал".
"Если "Реал" действительно захочет, то Алаба будет играть за них. Никто не может отказать "Реалу". Я не удивлюсь, если Давид перейдет к ним.
С другой стороны, непонятна ситуация с Рамосом. Если он останется в клубе, то будет первым выбором в защите", - заявил Бербатов.
Контракт Алабы с "Баварией" заканчивается летом 2021-го.
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