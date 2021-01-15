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Поразительный контраст? Опубликована сравнительная статистика двух этапов Зидана в Реале
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На своей странице в Твиттере ESPN опубликовали сравнительную статистику Зинедина Зидана двух этапов в "Реале". С 2016-й по 2018-й его команда потерпела 16 поражений в 149 играх. На данном этапе тренерской карьеры у него 17 проигрышей в 87 поединках.
Под руководством Зидана в период с 2016-й по 2018-й год мадридский "Реал" становился чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, трижды победителем Лиги чемпионов, два раза обладателем Суперкубка УЕФА и победителем Клубного чемпионата мира.
На втором этапе тренерской карьеры в Мадриде Зидан с командой становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании.
Напомним, что вчера, 14 января, "Реал" уступил "Атлетику" (1:2) и вылетел из Суперкубка Испании. В текущем сезоне в турнирной таблице Ла Лиги "сливочные" находятся на 2-м месте, отставая от "Атлетико" (Мадрид) на 4 балла.
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