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Поразительный контраст? Опубликована сравнительная статистика двух этапов Зидана в Реале

Испания
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Отсутствие Роналду так сильно сказывается?

Поразительный контраст? Опубликована сравнительная статистика двух этапов Зидана в Реале
Новина українською

На своей странице в Твиттере ESPN опубликовали сравнительную статистику Зинедина Зидана двух этапов в "Реале". С 2016-й по 2018-й его команда потерпела 16 поражений в 149 играх. На данном этапе тренерской карьеры у него 17 проигрышей в 87 поединках.

Под руководством Зидана в период с 2016-й по 2018-й год мадридский "Реал" становился чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, трижды победителем Лиги чемпионов, два раза обладателем Суперкубка УЕФА и победителем Клубного чемпионата мира.

На втором этапе тренерской карьеры в Мадриде Зидан с командой становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании.

Напомним, что вчера, 14 января, "Реал" уступил "Атлетику" (1:2) и вылетел из Суперкубка Испании. В текущем сезоне в турнирной таблице Ла Лиги "сливочные" находятся на 2-м месте, отставая от "Атлетико" (Мадрид) на 4 балла.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
ESPN FC

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