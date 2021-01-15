Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фатальное невезение Мадрида. Реал - Атлетик 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Реал - Атлетик, Суперкубок Испании, 14 января 2021
Вашему вниманию видео обзор полуфинального матча Суперкубка Испании, в котором встречались Реал и Атлетик из Бильбао. В первом тайме баскская команда обеспечила себе комфортное преимущество благодаря дублю Рауля Гарсии. После перерыва сливочные существенно прибавили в игре и в конце концов один гол отыграли. Однако перевести игру в овертайм помешало невезение - Марко Асенсио дважды попадал в каркас ворот, да и Серхио Рамосу сильно не повезло. В финале в воскресенье Атлетик сыграет с Барселоной.
Суперкубок Испании. Полуфинал
Реал - Атлетик 1:2
Голы: Бензема 73 - Рауль Гарсия 18 38 пен.
Популярное сейчас
- Реал проиграл в полуфинале, Малиновский не хочет в Бельгию. Главные новости за 14 января
- Кубок Италии. Полный матч Малиновского, Аталанта гораздо сильнее Кальяри
- Суперкубок Испании. Реал - Атлетик 1:2. Эль-Класико? Не судьба
- Реал избавился от Йовича, Арсенал нацелился на Нзонзи. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО