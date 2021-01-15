Фатальное невезение Мадрида. Реал - Атлетик 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор полуфинального матча Суперкубка Испании, в котором встречались Реал и Атлетик из Бильбао. В первом тайме баскская команда обеспечила себе комфортное преимущество благодаря дублю Рауля Гарсии. После перерыва сливочные существенно прибавили в игре и в конце концов один гол отыграли. Однако перевести игру в овертайм помешало невезение - Марко Асенсио дважды попадал в каркас ворот, да и Серхио Рамосу сильно не повезло. В финале в воскресенье Атлетик сыграет с Барселоной.

Суперкубок Испании. Полуфинал

Реал - Атлетик 1:2

Голы: Бензема 73 - Рауль Гарсия 18 38 пен.