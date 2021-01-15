Тюрьмы, драки, наркотики, убийства: судьбы главных акционеров околофутбола Испании

В декабре 2018-го года, в Бельгии, перед матчем группового этапа "Брюгге" - "Атлетико", полиция арестовала Рикардо Герру, известного тем, что в 1998-ом году он убил болельщика "Сосьедада" Айтора Сабалету. Неонацист Герра ранее входил в крупнейшую фирму "Атлети" - Frente Atletico, но затем, по причине крайне правых взглядов, отделился с несколькими единомышленниками, организовав моб Suburbios Firm. месте с Геррой в Бельгии арестовали еще 30 представителей Suburbios Firm. общем-то, залегли на дно в Брюгге они довольно глупо: выполняли нацистское приветствие прямо в центре города.

Рикардо Герра – не первый известный преступник испанского околофутбола. Лидеры различных пиренейских ОФ-организаций выходили на передний план благодаря, в первую очередь, своей криминальной деятельности.

Акция протеста после убийства Айтора Сабалеты / AS

В том же 2018-ом году 40-летний Игнасио Расионеро, почетный ветеран движа Frente Atletico, ударил ножом фаната "Севильи". За плечами Расионеро – суровое прошлое, отягощенное поступками, в основном несочетаемыми с законами страны – например, такими, как продажа наркотиков. Расионеро несколько лет пробыл в тюрьме, и его авторитет в фирме за время отсутствия пошатнулся: Frente Atletico провела смену поколений. Ветеран хотел агрессивностью показать, что он все еще в деле, но новое поколение фанатов смотрело на него с ужасом.

Старые бригадиры называют это новое поколение perritos, "щенки", и признают, что неофиты совсем уже не похожи на тех социальных маргиналов, из которых Frente Atletico состоял в самом начале своего долгого и кровавого пути.

"Самая жесткая фракция в нынешних Frente Atletico зовется Bastion, - говорил в интервью El Pais представитель FA, пожелавший остаться неизвестным. – Но Bastion это еще и самый старый моб объединения. Там нет ни одного человека моложе 40 лет, а основной массе под 50".

Лидер Bastion – знаменитый в определенных кругах Хуан Мария Лопес Санчес, больше известный как "Барри". Он до сих пор считается главным "генералом" Frente Atletico, хотя сам практически не участвует в силовых акциях, но он их по-прежнему организовывает, хоть и не с таким, как раньше, размахом.

"Я всегда бил за "Мадрид", и никогда – за что-то другое", - признавался в 2014-ом году в интервью El Mundo Хосе Луис Очаита, один из многолетних лидеров Ultras Sur. Мадридская фирма на протяжении множества лет считалась главной силовой бригадой мадридского "Реала" и одной из сильнейших околофутбольных группировок страны. Благодаря харизме и навыкам уличного боя Очаита пользовался огромным авторитетом в среде Ultras Sur.

Но Очаита только бился и старался не лезть в откровенно уголовные дела, чем, например, страдает сегодняшняя суперзвезда US Антонио Менендес. О его истории мы, впрочем, уже подробно рассказывали.

Мануэль Эррера, неонацист и культурист, возглавлял Supporters Gol Sur, радикальное объединение фанатов "Бетиса" (в Севильском дерби клубы делятся и по политическому признаку: Supporters Gol Sur "Бетиса" - правые, Biris Norte "Севильи" - левые). Он напал на болельщика в Бильбао. Севильская полиция начала раскручивать дело, в котором всплыли неожиданные подробности – оказывается, Эррера участвовал в незаконном обороте наркотиков, контролируя наркотрафик в главном населенном пункте Андалусии. Вместе с лидером были арестованы еще 12 фанатов "Бетиса" - все они входили в крупную международную сеть, занимающуюся переправкой гашиша из Северной Африки в Испанию. Конкретно члены Supporters Gol Sur принимали груз в порту и транспортировали его на секретные склады, потом уже в дело вступали как крупные оптовые покупатели товара, так и бегунки – уличные продавцы.

Анхель по прозвищу El Prenda, один из членов моба La Manada, входящего в Biris Norte, в 2016-ом году оказался арестован в Памплоне за групповое изнасилование. Дело происходило на знаменитом празднике Сен-Фермин, в ходе коего люди убегают от быков, и том самом, который обессмертил Эрнест Хемингуэй в романе "И восходит солнце".

Дело об изнасиловании оказалось столь громким, что высказаться пришлось даже Хосе Мария Агилару, главарю Biris Norte. Он назвал Хосе Анхеля отличным другом и человеком, который никогда не подведет, а главную улику, собственно, снятую на телефон сцену группового секса, охарактеризовал как "дурацкое сельское порно, не имеющее ничего общего с Хосе Анхелем".

Самая жестокая испанская банда базируется в Барселоне. Boixos Nois настолько тесно связана с криминальным миром каталонской столицы, что еще в нулевых президент блаугранас Жоан Лапорта сделал все от него зависящее, чтобы BN больше никогда не присутствовали на трибунах "Камп Ноу".

Рикардо "Лучо" Матео возглавлял Boixos Nois начиная с девяностых годов прошлого века, а для самых мощных спецопераций (как связанных с околофутболом, так и не связанных) у него под рукой всегда находился близкий круг доверенных лиц – моб Casuals, тот самый, который уничтожал фестлайн Frente Atletico и атаковал Ultras Sur в мадридском баре Drakkar.

"Лучо" задержали после специальной операции каталонской полиции, направленной против элиты Boixos Nois. За нанесение побоев, вымогательство, хранение оружия, торговлю наркотиками и многочисленные эпизоды т.н. "избиений по требованию" Рикардо Матео приговорен к 15 годам и 9 месяцам тюремного заключения.