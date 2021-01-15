Следующий матч Реал проведет в Кубке Испании. Но не факт, что Лунин сыграет. Есть еще Диего Альтубе

"Реал" вылетел из Суперкубка Испании, а вот борьбу в Кубке еще даже не начал. Команда Зидана стартует с 1/16-й финала и в календаре это ближайший поединок. Первым соперником мадридцев станет представитель Сегунды Б (третий дивизион) "Алькойано".

Заблаговременный вылет из Суперкубка Испании немного упрощает календарь для команды Зидана, однако в Кубке все равно ожидается ротация. На ранних этапах турнира - это своеобразная дань традициям. Практику получат те, кто меньше играет. В частности, и на вратарской позиции.

Тибо Куртуа безальтернативно оккупировал место в воротах. От свистка до свистка он отыграл все предыдущие официальные матчи "Реала" в этом сезоне. А вот за спиной было сразу четверо дублеров, среди которых и Андрей Лунин.

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Украинец чаще всего среди четырех "непопулярных" голкиперов "Реала" оказывался в заявке – восемнадцать раз в чемпионате, шесть раз – в Лиге чемпионов, один раз - в Суперкубке Испании. Основной конкурент Андрея в борьбе за статус первого запасного для Куртуа – это Диего Альтубе. Ему двадцать лет, он является воспитанником мадридской академии, в основном составе, как и Лунин, не дебютировал.

В этом сезоне он реже, чем Андрей, оказывался в заявке "сливочных": четырнадцать матчей в чемпионате, шесть матчей в Лиге чемпионов. Но возле основы Альтубе крутится дольше, чем Андрей. Впервые Диего оказался в заявке первой команды "Реала" на официальный матч осенью 2019-го. Лунин тогда был в аренде.

В этом сезоне в заявке первой команды оказывались еще два голкипера – Луис Лопес (один матч) и Лукас Канисарес (один матч). Однако на кубковое противостояние с "Алькойано" вряд ли кто-то из них появится в основе. Сыграет или Андрей Лунин, или Диего Альтубе.

Последний дольше находится в обойме "Реала", но Лунин хорошо работает на тренировках. Вот это видео, где показано, как Лунин один за другим отражает несколько ударов звездных партнеров, весьма популярное в сети.

А вот это набрало полтора миллиона просмотров за ночь. Стало "вирусным".

А вот против таких ударов Серхио Рамоса Андрей бессилен.

Андрей точно заслужил шанс дебютировать. Однако своего шанса ожидает и Диего Альтубе. Решать Зидану. Матч состоится двадцатого января.