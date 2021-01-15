Выборы президента Барселоны не состоятся 24 января

Выборы президента "Барселоны" , изначально запланированные на 24 января, не состоятся. Об этом сообщает La Vanguardia.

Правительство Каталонии сообщило клубу, что из-за действующих ограничений в связи с коронавирусом значительная часть потенциальных участников голосования не сможет принять участия в выборах.

"Барселона" попросила о разрешение провести голосование по почте, но даже в случае согласия властей региона данная мера потребует изменений в законодательстве, что займет время.

В пятницу, 15 января, начались избирательные кампании кандидатов. Ими стали Жоан Лапорта (9625 подтвержденных подписей за него), Виктор Фонт (4431 подпись) и Тони Фрейша (2634 подписи).