  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Выборы президента Барселоны не состоятся 24 января
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Выборы президента Барселоны не состоятся 24 января

Испания
(1 голосов)

Из-за ограничений в связи с коронавирусом выборы придется перенести

Выборы президента Барселоны не состоятся 24 января
Новина українською

Выборы президента "Барселоны", изначально запланированные на 24 января, не состоятся. Об этом сообщает La Vanguardia.

Правительство Каталонии сообщило клубу, что из-за действующих ограничений в связи с коронавирусом значительная часть потенциальных участников голосования не сможет принять участия в выборах.

"Барселона" попросила о разрешение провести голосование по почте, но даже в случае согласия властей региона данная мера потребует изменений в законодательстве, что займет время.

В пятницу, 15 января, начались избирательные кампании кандидатов. Ими стали Жоан Лапорта (9625 подтвержденных подписей за него), Виктор Фонт (4431 подпись) и Тони Фрейша (2634 подписи).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
La Vanguardia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 16:38
Перес?
Ответить
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
15.01.2021 в 17:05
Трамп )
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...