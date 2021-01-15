Серхио Рамос повредил колено

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос испытывает проблемы с левым коленом, сообщает Marca.

По информации источника, в полуфинале Суперкубка Испании против "Атлетика", в котором "Реал" проиграл со счетом 1:2 и выелетел из турнира, Рамос играл с травмированным коленом. Более того, решение о его участии в этой встрече было принято непосредственно перед самым началом матча - изначально к выходу в стартовом составе готовился Начо.

Сообщается, что проблемы с коленом могли постичь Серхио Рамоса на фоне накопленной на последнее время усталости.

Ожидается, что ближайший матч "Реала", который состоится в рамках Кубка Испании против "Алькояно", капитан мадридской команды пропустит, и вернется уже в следующей встрече с "Алавесом" в рамках Ла Лиги.