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Серхио Рамос повредил колено
Капитан "сливочных" испытывает проблемы с левым коленом
Капитан мадридского
По информации источника, в полуфинале Суперкубка Испании против "Атлетика", в котором "Реал" проиграл со счетом 1:2 и выелетел из турнира, Рамос играл с травмированным коленом. Более того, решение о его участии в этой встрече было принято непосредственно перед самым началом матча - изначально к выходу в стартовом составе готовился Начо.
Сообщается, что проблемы с коленом могли постичь Серхио Рамоса на фоне накопленной на последнее время усталости.
Ожидается, что ближайший матч "Реала", который состоится в рамках Кубка Испании против "Алькояно", капитан мадридской команды пропустит, и вернется уже в следующей встрече с "Алавесом" в рамках Ла Лиги.
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