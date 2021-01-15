  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Серхио Рамос повредил колено
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серхио Рамос повредил колено

Испания
(1 голосов)

Капитан "сливочных" испытывает проблемы с левым коленом

Серхио Рамос повредил колено
Новина українською

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос испытывает проблемы с левым коленом, сообщает Marca.

По информации источника, в полуфинале Суперкубка Испании против "Атлетика", в котором "Реал" проиграл со счетом 1:2 и выелетел из турнира, Рамос играл с травмированным коленом. Более того, решение о его участии в этой встрече было принято непосредственно перед самым началом матча - изначально к выходу в стартовом составе готовился Начо.

Сообщается, что проблемы с коленом могли постичь Серхио Рамоса на фоне накопленной на последнее время усталости.

Ожидается, что ближайший матч "Реала", который состоится в рамках Кубка Испании против "Алькояно", капитан мадридской команды пропустит, и вернется уже в следующей встрече с "Алавесом" в рамках Ла Лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
MES QUE UN CLUB
15.01.2021 в 17:15
Никому не нужный турнир посреди сезона и футболисты страдают Скорее выздоравливай Серёженька. ))
Ответить
+1
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
15.01.2021 в 17:03
« проиграл со счетом 1:2 и выелетел из турнира».... Сначала заелетел, а потом выелетел
Ответить
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.01.2021 в 17:09
наем не привыекаеть)))
Ответить
+1
-2
Algrab (Костопiль)
15.01.2021 в 17:42
п н х, сєпар.
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.01.2021 в 16:57
кому?)))
Ответить
+1
-2
Algrab (Костопiль)
15.01.2021 в 17:42
п н х, сєпар.
Ответить
+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 16:40
Чьё колено?
Ответить
+2
-2
Algrab (Костопiль)
15.01.2021 в 17:45
Чого шкіришся, барсодрочер?
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...