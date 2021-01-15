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Жена Месси занимается боксом

Испания
(1 голосов)

Неожиданно

Жена Месси занимается боксом
Новина українською

Антонелла Рокуццо, жена форварда "Барселоны" Лионеля Месси занимается боксом. Видео с ее тренировки было опубликовано в социальных сетях. На видео она работает с тренером.

Супруга футболиста поделилась соответствующим видео в Instagram. Она призналась, что начала заниматься месяц назад, и ей это нравится.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (2)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.01.2021 в 17:48
Все ж таки призналась! Напевно тренер краще "тренує" ніж мессі і їй це подобається
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MES QUE UN CLUB
15.01.2021 в 17:36
Всё правильно, теперь он будет быстрее по полю ходить.)
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