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Когда хочешь играть. Резервный вратарь Барселоны попросил руководство отпустить его зимой

Испания
(1 голосов)

И уже есть претендент

Когда хочешь играть. Резервный вратарь Барселоны попросил руководство отпустить его зимой
UA-Футбол
Новина українською

Резервный вратарь "Барселоны" Нето хочет сменить команду. Об этом передает Sport.es.

Бразильскому голкиперу не нравится роль сменщика тер Штегена и он хотел бы оказаться в клубе, где будет основным. Уход Нето должен состояться зимой.

На игрока в данный момент претендует "Арсенал". Неизвестно, даст ли добро Нето на переход, ведь у "канониров" есть твердый номер один - Бернд Лено.

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В текущем сезоне Нето выходил на поле девять раз, пока был травмирован Марк-Андре тер Штеген.

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В статье: Арсенал (Лондон) Барселона Нето
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