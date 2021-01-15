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Когда хочешь играть. Резервный вратарь Барселоны попросил руководство отпустить его зимой
И уже есть претендент
Резервный вратарь "Барселоны" Нето хочет сменить команду. Об этом передает Sport.es.
Бразильскому голкиперу не нравится роль сменщика тер Штегена и он хотел бы оказаться в клубе, где будет основным. Уход Нето должен состояться зимой.
На игрока в данный момент претендует "Арсенал". Неизвестно, даст ли добро Нето на переход, ведь у "канониров" есть твердый номер один - Бернд Лено.
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В текущем сезоне Нето выходил на поле девять раз, пока был травмирован Марк-Андре тер Штеген.
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