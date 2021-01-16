  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона - Атлетик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона - Атлетик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании

Испания
(1 голосов)

Барселона - Атлетик: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.01.2021 ⋊ Суперкубок Испании на UA-Футбол

Барселона - Атлетик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании
UA-Футбол
Новина українською

В финале Суперкубка Испании сыграют "Атлетик" и "Барселона". Обе команды в период перестройки получили идеальную возможность обзавестись трофеем. Матч состоится в Севилье на Олимпийском стадионе.

Дата – 17.01.2021 в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция состоится в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

Прямая онлайн видеотрансляция матча – видеоплатформа MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн прямой эфир матча "Барселона" - "Аелетик"?

  • Дания - Eurosport Player Denmark, 6'eren;
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland;
  • Словения - ŠTV 2;
  • Турция - Tivibu Spor 1;
  • Испания - #Vamos.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Суперкубок Испании Атлетик (Бильбао) Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...