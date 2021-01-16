Барселона отложила переговоры с защитником Ман Сити

"Барселона" отложила переговоры по защитнику "Манчестер Сити" Эрику Гарсии, сообщает Mundo Deportivo.

Контракт воспитанника каталонцев с английским клубом истекает в конце сезона, а сам оборонец мечтает о возвращении на "Камп Ноу", что говорит в пользу перехода.

Однако из-за того, что "Барселона" так и не обзавелась новым президентом, в клубе не решаются на приглашение Гарсии. Лишь один из трёх кандидатов пост президента "блаугранас" поддержал идею подписания Эрика.

Гарсия в текущем сезоне провел за "Манчестер Сити" 7 матчей во всех турнирах.