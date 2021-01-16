Кубок Испании. 1/16-я финала. Алавес с треском вылетает от Альмерии

1/16-я финала Кубка Испании – это борьба 32-х команд, разделенных на шестнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по одному матчу. Победитель проходит в 1/8-ю финала, проигравший сходит с дистанции. Если в основное время зафиксирована ничья, назначается дополнительное время и при необходимости – серия пенальти.

Отчетная стадия Кубка Испании разделена на четыре игровых дня – 16-го, 17-го января, 20-го и 21-го января.

Напротив названия команд в скобках указан дивизион, что представляет участник Кубка. Элитные участники (из Примеры) обозначены символом *.

16-е января

Альмерия (II) - Алавес* 5:0

Голы: Садиг 8, Акетче 45, Садиг 45+1, Баталья (автогол) 52, Хуан Виллар (пен.) 81

Удаление: Пина (Алавес) 35

Первый матч – и сразу сенсация. Алавес не выдержал напора Альмерии, проиграв ей с потерей чести – 0:5. Показательно, что Алавес ходит среди аутсайдеров Примеры, тогда как Альмерия – один из лидеров Сегунды. Но вряд ли уместно в разрезе этого матча делать сравнения по силе лиг. Здесь скорее следует говорить конкретно о проблемах Алавеса. Баски недавно уволили Пабло Мачина, не справившегося с работой, и назначили старого знакомого Абелардо. Выбор нового тренера – весьма противоречивый, что и показал этот матч.

Свое влияние оставило удаление прямой красной карточкой Томаса Пина, но и в равных составах Алавес горел 0:1 – явная ошибка голкипера Сиверы при ударе в ближний угол. Томас Пина совершил глупость, "боднув" соперника головой в не игровом эпизоде. Уже после этого Альмерия беспощадно наказала соперника еще четырьмя голами – на любой вкус.

Начинает Абелардо очень неудачно.

Пенья Депортива (ІІІ) - Вальядолид* 1:4; д.в.

Голы: Андрада 13 - Мичел (пен.) 63, Роке Меса (пен.) 96, Роке Месса 112, Оскар Плано 116

Удаление: Колау (Пенья Депортива) 101

Вальядолид не допустил осечки, хотя нервы своим поклонникам пощекотал. Пришлось отыгрываться, и долгое время эта задача вызывала у "пусела" трудности. Сломить сопротивление представителя Сегунды Б удалось лишь голом с пенальти.

Примечательно, что и второй результативный удар Вальядолид оформил с одиннадцатиметровой отметки. Уже потом было удаление в составе Пенья Депортива, что не оставляло двусмысленности – аутсайдер не отыграется. Напротив, пропустил еще дважды и вынужден был смириться с поражением.

Для Вальядолида это уже вторая победа в дополнительное время в этом розыгрыше Кубка Испании.