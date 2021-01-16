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Барселона – Атлетик. АУДИО онлайн трансляция матча финала Суперкубка Испании

Испания
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Барселона – Атлетик. АУДИО онлайн трансляция матча финала Суперкубка Испании
UA-Футбол
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют решающий поединок Суперкубка Испании между каталонской "Барселоной" и "Атлетиком" из Бильбао.

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Мадридский "Реал" не справился с басками и вылетел из турнира в полуфинале, а "Реал Сосьедад" в очень непростом матче уступил "Барселоне". Теперь триумфаторы ½ сразятся за Суперкубок. Неужели Месси составит компанию в лазарете для Коутиньо, Пике, Роберто и Фати? Сможет ли Марселино подтвердить свой тренерский уровень и взять трофей с "Атлетиком"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 17 января – в 21:55 по киевскому времени.

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В статье: Лионель Месси Суперкубок Испании Атлетик (Бильбао) Рональд Куман Барселона Марселино Тораль Марселино Трансляция Аудио онлайн стрим
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