Лапорта: Месси выглядит счастливым и сделает все ради того, чтобы играть за Барселону

Кандидат на пост президента "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал текущую ситуацию дел аргентинца Лионеля Месси с каталонским клубом:

"Прямо сейчас Месси полностью сконцентрирован на том, чтобы догнать "Атлетико" в Ла Лиге и пройти "ПСЖ" в Лиге чемпионов.

Я не знаю, будет ли он готов сыграть в финале Суперкубка Испании в воскресенье, но он будет рядом с командой. Важно, что Лео поддерживает партнеров. Мне кажется, что сейчас он выглядит более счастливым, он получает удовольствие.

Я знаю, что он хочет остаться. Он сделает все ради того, чтобы играть здесь до тех пор, пока клуб предлагает ему то, что удовлетворяет его потребности", - сказал Лапорта.