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Лапорта: Месси выглядит счастливым и сделает все ради того, чтобы играть за Барселону

Испания
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Аргентинец продлит контракт?

Лапорта: Месси выглядит счастливым и сделает все ради того, чтобы играть за Барселону
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Кандидат на пост президента "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал текущую ситуацию дел аргентинца Лионеля Месси с каталонским клубом:

"Прямо сейчас Месси полностью сконцентрирован на том, чтобы догнать "Атлетико" в Ла Лиге и пройти "ПСЖ" в Лиге чемпионов.

Я не знаю, будет ли он готов сыграть в финале Суперкубка Испании в воскресенье, но он будет рядом с командой. Важно, что Лео поддерживает партнеров. Мне кажется, что сейчас он выглядит более счастливым, он получает удовольствие.

Я знаю, что он хочет остаться. Он сделает все ради того, чтобы играть здесь до тех пор, пока клуб предлагает ему то, что удовлетворяет его потребности", - сказал Лапорта.

В этом сезоне аргентинец провел 21 матч в чемпионате Испании и Лиге Чемпионов, отметившись 14-ю голами и шестью ассистами. Недавно Transfermarkt опустил ориентировочную цену на игрока с 100 млн до 80 млн евро. Контракт футболиста с "Барселоной" заканчивается этим летом и пока нет официальной информации, где продолжит карьеру Лео.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона Ла Лига
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Источник:
Sport Es

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