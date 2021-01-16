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Лапорта: Месси выглядит счастливым и сделает все ради того, чтобы играть за Барселону
Аргентинец продлит контракт?
Кандидат на пост президента "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал текущую ситуацию дел аргентинца Лионеля Месси с каталонским клубом:
"Прямо сейчас Месси полностью сконцентрирован на том, чтобы догнать "Атлетико" в Ла Лиге и пройти "ПСЖ" в Лиге чемпионов.
Я не знаю, будет ли он готов сыграть в финале Суперкубка Испании в воскресенье, но он будет рядом с командой. Важно, что Лео поддерживает партнеров. Мне кажется, что сейчас он выглядит более счастливым, он получает удовольствие.
Я знаю, что он хочет остаться. Он сделает все ради того, чтобы играть здесь до тех пор, пока клуб предлагает ему то, что удовлетворяет его потребности", - сказал Лапорта.
В этом сезоне аргентинец провел 21 матч в чемпионате Испании и Лиге Чемпионов, отметившись 14-ю голами и шестью ассистами. Недавно Transfermarkt опустил ориентировочную цену на игрока с 100 млн до 80 млн евро. Контракт футболиста с "Барселоной" заканчивается этим летом и пока нет официальной информации, где продолжит карьеру Лео.
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