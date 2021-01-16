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Куман: Месси сам решит, будет ли он играть с Атлетиком

Испания
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Последнее слово за аргентинцем

Куман: Месси сам решит, будет ли он играть с Атлетиком
Новина українською

Главный наставник "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал текущее состояние ситуации с травмой аргентинского нападающего Лионеля Месси:

"Он будет тренироваться. Последнее слово всегда за игроком. Подождем завтрашнего утра, чтобы понять, какой была реакция его тела и его повреждения. Мы надеемся, что он сможет выйти на поле завтра.

С Лео команда сильнее, нам не хватает его креатива и эффективности. Если Лео на поле, то команда сильнее. Если его нет, то мы стараемся показывать свой футбол. Каждый должен быть готов на 100%, чтобы играть.

Нам предстоит провести еще много матчей, это не последняя игра сезона. Финальное решение примет сам Месси, основываясь на собственных ощущениях. Завтра утром станет ясно, готов ли он играть или нет", - сказал Куман Marca.

Напомним, что Лионель пропустил полуфинальную игру Суперкубка Испании против "Реала Сосьедад" из-за травмы. Также, он отсутствовал на сегодняшней тренировке "Барселоны". "Блауграна" проведет решающую игру за трофей против "Атлетика" завтра, 17-января.

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В статье: Лионель Месси Суперкубок Испании Рональд Куман Барселона Ла Лига
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Источник:
Marca

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