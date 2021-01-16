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Месси тренировался в общей группе перед матчем за Суперкубок Испании
Лео может принять участие в игре против "Атлетика"
Испанское издание Diario Sport сообщает, что капитан "Барселоны" Лионель Месси принимал участие в сегодняшней тренировке каталонцев накануне поединка за Суперкубок Испании против "Атлетика" из Бильбао.
Аргентинец провел занятие в общей группе с командой. По информации источника, 33-летний нападающий может принять участие в матче.
Матч за Суперкубок Испании пройдет завтра, 17-го января. Начало встречи - 22:00.
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Источник:Diario Sport
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