Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал выдал худший старт сезона при руководстве Зидана
"Сливочные" проиграли шесть раз в 25-ти матчах
14-го января мадридский
"Сливочные" провели свой 25-й поединок в текущем сезоне, в которых одержали 14 побед, сыграли 5 раз вничью и 6 раз проиграли. Таким образом, "Реал" выдал свой худший старт сезона в период пребывания Зинедина Зидана на посту главного тренера.
Примечательно, что на данной стадии в сезоне 2016/17 столичный клуб ни разу не проиграл в первых 25 играх. В кампании 2017/18 первое поражение произошло после 18 поединков. А в прошедшем сезоне "Реал" после 25 матчей имел два отрицательных результата.
Популярное сейчас
- Продэксим проходит в 1/8 финала Лиги чемпионов
- Герой футбольного дня. Кирилл Ковалец
- Шпорам не нужен Бэйл, Озил в шаге от Фенербахче. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО