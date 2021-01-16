Реал выдал худший старт сезона при руководстве Зидана

14-го января мадридский "Реал" проиграл в "Атлетику" из Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании.

"Сливочные" провели свой 25-й поединок в текущем сезоне, в которых одержали 14 побед, сыграли 5 раз вничью и 6 раз проиграли. Таким образом, "Реал" выдал свой худший старт сезона в период пребывания Зинедина Зидана на посту главного тренера.

Примечательно, что на данной стадии в сезоне 2016/17 столичный клуб ни разу не проиграл в первых 25 играх. В кампании 2017/18 первое поражение произошло после 18 поединков. А в прошедшем сезоне "Реал" после 25 матчей имел два отрицательных результата.