Куман: Мы знаем, что Суперкубок не самый важный титул, но все-таки это трофей

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями накануне матча за Суперкубок Испании против "Атлетика" из Бильбао.

"Это важно, потому что это финал и трофей. Чтобы показать, что мы в строю, важно выигрывать титулы. Мы знаем, что это не самый важный трофей из тех, за которые мы боремся, но все-таки это титул. Выигранные трофеи позволяют говорить, что ты на правильном пути. Одна игра решает не так много, но добавляет уверенности и помогает показать, что ты стал лучше.