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Куман: Мы знаем, что Суперкубок не самый важный титул, но все-таки это трофей
Наставник "блауграны" оценил важность матча за Суперкубок
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями накануне матча за Суперкубок Испании против "Атлетика" из Бильбао.
"Это важно, потому что это финал и трофей. Чтобы показать, что мы в строю, важно выигрывать титулы. Мы знаем, что это не самый важный трофей из тех, за которые мы боремся, но все-таки это титул. Выигранные трофеи позволяют говорить, что ты на правильном пути. Одна игра решает не так много, но добавляет уверенности и помогает показать, что ты стал лучше.
Мы можем показать, что боремся. Мы очень сконцентрированы. Наш соперник покажет максимум. Игроков не нужно мотивировать на финал. Мы все должны быть расслаблены, уверены и продолжать реализацию намеченного плана.Есть много причин, по которым мотивация не нужна. Не стоит усиливать давление на игроков", – рассказал Куман.
Матч за Суперкубок Испании пройдет завтра, 17-го января. Начало встречи - 22:00.
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