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Куман: Мы знаем, что Суперкубок не самый важный титул, но все-таки это трофей

Испания
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Наставник "блауграны" оценил важность матча за Суперкубок

Куман: Мы знаем, что Суперкубок не самый важный титул, но все-таки это трофей
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Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями накануне матча за Суперкубок Испании против "Атлетика" из Бильбао.

"Это важно, потому что это финал и трофей. Чтобы показать, что мы в строю, важно выигрывать титулы. Мы знаем, что это не самый важный трофей из тех, за которые мы боремся, но все-таки это титул. Выигранные трофеи позволяют говорить, что ты на правильном пути. Одна игра решает не так много, но добавляет уверенности и помогает показать, что ты стал лучше.

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Мы можем показать, что боремся. Мы очень сконцентрированы. Наш соперник покажет максимум. Игроков не нужно мотивировать на финал. Мы все должны быть расслаблены, уверены и продолжать реализацию намеченного плана.Есть много причин, по которым мотивация не нужна. Не стоит усиливать давление на игроков", – рассказал Куман.

Матч за Суперкубок Испании пройдет завтра, 17-го января. Начало встречи - 22:00.

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В статье: Суперкубок Испании Атлетик (Бильбао) Рональд Куман Барселона
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Источник:
Marca

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