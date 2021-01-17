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Решил. Лионель Месси сыграет в Суперкубке

Испания
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Аргентинец готовится к встрече

Решил. Лионель Месси сыграет в Суперкубке
Новина українською

"Барселона" сыграет против "Атлетика" в решающем матче Суперкубка Испании. Форвард "блауграны" Лионель Месси готов принять участие в этом поединке. Об этом сообщает испанский журналист Адриа Альбетс.

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Напомним, игрок пропустил полуфинальный матч Суперкубка против "Реала Сосьедад" из-за легкой травмы мышцы бедра. Если ничего не случится, то Лео сыграет против басков. Его участие в поединке в последние дни была под вопросом. На одном из видео видно, как игрок возвращается в отель после предматчевой тренировки.

"Барселона" и "Атлетик" встретятся сегодня в 22:00.

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В статье: Лионель Месси Суперкубок Испании Атлетик (Бильбао) Барселона Ла Лига
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Источник:
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Blackboria (Тернопіль)
17.01.2021 в 14:19
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