Решил. Лионель Месси сыграет в Суперкубке

"Барселона" сыграет против "Атлетика" в решающем матче Суперкубка Испании. Форвард "блауграны" Лионель Месси готов принять участие в этом поединке. Об этом сообщает испанский журналист Адриа Альбетс.

Напомним, игрок пропустил полуфинальный матч Суперкубка против "Реала Сосьедад" из-за легкой травмы мышцы бедра. Если ничего не случится, то Лео сыграет против басков. Его участие в поединке в последние дни была под вопросом. На одном из видео видно, как игрок возвращается в отель после предматчевой тренировки.

???? Llega Messi al hotel tras la sesión de activación antes de la final. @carrusel @QueThiJugues pic.twitter.com/jaHcj41pzx — Adrià Albets (@AdriaAlbets) January 17, 2021

"Барселона" и "Атлетик" встретятся сегодня в 22:00.