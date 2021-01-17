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Решил. Лионель Месси сыграет в Суперкубке
Аргентинец готовится к встрече
"Барселона" сыграет против "Атлетика" в решающем матче Суперкубка Испании. Форвард "блауграны" Лионель Месси готов принять участие в этом поединке. Об этом сообщает испанский журналист Адриа Альбетс.
Напомним, игрок пропустил полуфинальный матч Суперкубка против "Реала Сосьедад" из-за легкой травмы мышцы бедра. Если ничего не случится, то Лео сыграет против басков. Его участие в поединке в последние дни была под вопросом. На одном из видео видно, как игрок возвращается в отель после предматчевой тренировки.
???? Llega Messi al hotel tras la sesión de activación antes de la final. @carrusel @QueThiJugues pic.twitter.com/jaHcj41pzx— Adrià Albets (@AdriaAlbets) January 17, 2021
"Барселона" и "Атлетик" встретятся сегодня в 22:00.
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