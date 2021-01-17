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Не без приключений. Леганес - Севилья 0:1. Видеообзор матча Кубка Испании

Испания
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Леганес - Севилья ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 16.01.2021 ⋇ Кубок Испании на UA-Футбол

Не без приключений. Леганес - Севилья 0:1. Видеообзор матча Кубка Испании
UA-Футбол
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"Севилья" не повторила ошибок других представителей Примеры и не уступила на ранней стадии Кубка (1/16-я) команде из Сегунды. Хотя без приключений не обошлось. В основное время нервионцы не сумели забить "Леганесу", поэтому пришлось играть дополнительное время. Уже там "Севилья" сломила сопротивление соперника благодаря голу Лукаса Окампоса.

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке 1/16-й финала Кубка Испании.

"Леганес" (II) - "Севилья" 0:1; д.в.
Гол: Лукас Окампос 96

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В статье: Кубок Испании Севилья (Испания) Леганес
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