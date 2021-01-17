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Фернандо Торрес возглавил Атлетико Б
Испанец продолжает работать в родном клубе
Бывший нападающий Фернандо Торрес стал главным тренером дублирующей команды "матрасников" - "Атлетико Б". Об этом сообщает Marca.
В августе прошлого года испанец вошел в тренерский штаб "Атлетико U16", а со среды он возглавляет резервную команду мадридцев. Дебют наставника происходит сейчас, команда играет против "Понбленсе". До матча "Атлетико Б" занимал предпоследнее (9 из 10) место в группе 5 Сегунды Б.
В составе "матрасников" Торрес провел самое большое количество матчей из всех клубов, в которых играл. За 351 поединок в активе испанца 121 гол и 16 ассистов. С родным клубом нападающий выиграл всего один трофей - Лигу Европы 2017/2018 гг. Напомним, Фернандо является воспитанником "Атлетико".
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