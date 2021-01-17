Перес предложил Серхио Рамосу меньшую зарплату, чем сейчас получает испанец

Мадридский "Реал" и Серхио Рамос продолжают переговоры на счет продления контракта. Флорентино Перес предложил игроку однолетнее соглашение с уменьшением зарплаты на 10%. Об этом сообщает испанское издание ABC.

Президент хочет заключить контракт до 2022-го года с зарплатой после вычета налогов в 10,8 млн евро. Сейчас у испанского защитника она составляет 12 млн евро. Отмечается, что снижение оплаты на 10% произойдет у всех игроков клуба из-за кризиса в период пандемии. Это позволит "сливочным" сэкономить около 39 млн евро в год. Однако Рамос хочет сохранения суммы зарплаты и на следующий сезон.

Также Флорентино Перес отмечает, что желает общаться на счет условий продления контракта непосредственно с защитником, без посторонних лиц. Дело в том, что детали переговоров часто появляются в СМИ.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета этого года.