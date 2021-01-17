Кубок Испании. 1/16-я финала. Гранада и Осасуна идут дальше

1/16-я финала Кубка Испании – это борьба 32-х команд, разделенных на шестнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по одному матчу. Победитель проходит в 1/8-ю финала, проигравший сходит с дистанции. Если в основное время зафиксирована ничья, назначается дополнительное время и при необходимости – серия пенальти.

Отчетная стадия Кубка Испании разделена на четыре игровых дня – 16-го, 17-го января, 20-го и 21-го января.

Напротив названия команд в скобках указан дивизион, что представляет участник Кубка. Элитные участники (из Примеры) обозначены символом *.

17-е января

Малага (ІІ) - Гранада* 1:2

Голы: Кайе Кинтана 76 - Феде Вико 16, Хорхе Молина

Гранада потеряла стабильность. В последних семи матчах чемпионата Испании "насриды" четыре раза победили и трижды уступили. Но выступлений в Кубке Короля это не касается. Здесь-то Гранада как раз стабильна. В прошлом году дошла до полуфинала и там уступила Атлетику. И это единственное поражение за последние десять кубковых поединков.

В сегодняшнем матче против Малаги Гранада быстро обеспечила себе солидный гандикап, который в итоге и гарантировал команде Диего Мартинеса победу. Малага голом престижа сохранила честь, но не более.

Эспаньол (ІІ) - Осасуна* 0:2

Голы: Хави Мартинес 9, Кике Барха 29

Вчера два представителя Примеры, - аутсайдеры элитного дивизиона, - вылетели из Кубка от передовиков Сегунды. Однако уже сегодня Осасуна показала, что не стоит спешить с выводом тенденции – закономерности в этом вопросе не существует.

Ведь Эспаньол – первая команда турнирной таблицы, единоличный лидер Сегунды, тогда как Осасуна плетется в зоне вылета Примеры. Однако в Кубке памплонцы относительно спокойно одолели "попугаев", оформив два гола еще в первом тайме. Конечно, Эспаньол играл не оптимальным составом, но это не служит оправданием. Ведь попугаи, кроме всего прочего, имели моменты. Почти не уступали сопернику инициативой. Но проиграли.

Лимит сенсаций исчерпан?