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Кубок Испании. 1/16-я финала. Гранада и Осасуна идут дальше
Второй игровой день
1/16-я финала Кубка Испании – это борьба 32-х команд, разделенных на шестнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по одному матчу. Победитель проходит в 1/8-ю финала, проигравший сходит с дистанции. Если в основное время зафиксирована ничья, назначается дополнительное время и при необходимости – серия пенальти.
Отчетная стадия Кубка Испании разделена на четыре игровых дня – 16-го, 17-го января, 20-го и 21-го января.
Напротив названия команд в скобках указан дивизион, что представляет участник Кубка. Элитные участники (из Примеры) обозначены символом *.
17-е января
Малага (ІІ) - Гранада* 1:2
Голы: Кайе Кинтана 76 - Феде Вико 16, Хорхе Молина
Гранада потеряла стабильность. В последних семи матчах чемпионата Испании "насриды" четыре раза победили и трижды уступили. Но выступлений в Кубке Короля это не касается. Здесь-то Гранада как раз стабильна. В прошлом году дошла до полуфинала и там уступила Атлетику. И это единственное поражение за последние десять кубковых поединков.
В сегодняшнем матче против Малаги Гранада быстро обеспечила себе солидный гандикап, который в итоге и гарантировал команде Диего Мартинеса победу. Малага голом престижа сохранила честь, но не более.
Эспаньол (ІІ) - Осасуна* 0:2
Голы: Хави Мартинес 9, Кике Барха 29
Вчера два представителя Примеры, - аутсайдеры элитного дивизиона, - вылетели из Кубка от передовиков Сегунды. Однако уже сегодня Осасуна показала, что не стоит спешить с выводом тенденции – закономерности в этом вопросе не существует.
Ведь Эспаньол – первая команда турнирной таблицы, единоличный лидер Сегунды, тогда как Осасуна плетется в зоне вылета Примеры. Однако в Кубке памплонцы относительно спокойно одолели "попугаев", оформив два гола еще в первом тайме. Конечно, Эспаньол играл не оптимальным составом, но это не служит оправданием. Ведь попугаи, кроме всего прочего, имели моменты. Почти не уступали сопернику инициативой. Но проиграли.
Лимит сенсаций исчерпан?
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