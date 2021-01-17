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Барселона - Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании

Испания
(1 голосов)

Барселона - Атлетик: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 17.01.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Барселона - Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании
UA-Футбол
Новина українською

В финале Суперкубка Испании сыграют "Атлетик" и "Барселона". Обе команды в период перестройки получили идеальную возможность обзавестись трофеем. Матч состоится в Севилье на Олимпийском стадионе.

Дата – 17.01.2021 в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция состоится в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

Прямая онлайн видеотрансляция матча – видеоплатформа MEGOGO. Смотрим.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц

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В статье: Суперкубок Испании Атлетик (Бильбао) Барселона
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