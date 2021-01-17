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Рамос не перейдет из Реала в ПСЖ. Клубы договорились не переманивать игроков

Испания
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Серхио пока не договорился с мадридцами о продлении контракта

Рамос не перейдет из Реала в ПСЖ. Клубы договорились не переманивать игроков
Новина українською

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не перейдет в "ПСЖ".

"Пари Сен-Жермен" не будет выходить на контакт с испанским защитником, потому что клубы договорились между собой не переманивать футболистов.

По информации французского издания Get French Football News, парижане и мадридцы достигли соглашения о том, что будут рассматривать только конкретные официальные предложения по трансферу игроков.

Текущий контракт 34-летнего Рамоса со "сливочными" действует до конца сезона 2020/21. Руководство "Реала" и Серхио пока не смогли договориться о продлении сотрудничества.

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В текущей кампании Серхио Рамос провел 14 матчей в рамках чемпионата Испании.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Get French Football News

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