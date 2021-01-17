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Месси начнет матч за Суперкубок Испании в старте

Испания
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Аргентинец выведет каталонцев на матч против "Атлетика"

Месси начнет матч за Суперкубок Испании в старте
Новина українською

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси начнет поединок за Суперкубок Испании в стартовом составе "блауграны".

Ранее была информация, что участие аргентинца в поединке под вопросом из-за проблем с двуглавой мышцей бедра.

Финал Суперкубка Испании между "Барсой" и "Атлетиком" начнется в 22:00.

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В статье: Лионель Месси Атлетик (Бильбао) Барселона
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