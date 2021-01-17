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Месси начнет матч за Суперкубок Испании в старте
Аргентинец выведет каталонцев на матч против "Атлетика"
Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси начнет поединок за Суперкубок Испании в стартовом составе "блауграны".
Ранее была информация, что участие аргентинца в поединке под вопросом из-за проблем с двуглавой мышцей бедра.
Barça XI#SuperCopaBarça final— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 17, 2021
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